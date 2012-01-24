У Дніпропетровську судитимуть чиновника облавтодору

Прокуратура Дніпропетровської області розслідувала та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника відділу безпеки руху державної служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області в одержанні хабара (неправомірної вигоди у великих розмірах) за ч.2 ст.368-2 Кримінального кодексу України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим слідством встановлено, що в 2011 р. місцевий приватний підприємець звернувся до начальника відділу безпеки руху державної служби автомобільних доріг в області із заявою про розміщення 15 рекламних конструкцій вздовж автомобільних доріг загального користування регіону.

Чиновник облавтодору, знаючи, що підготовка та видача потрібних дозвільних документів здійснюється службою на безоплатній основі, зажадав за видачу дозволу понад 226 тис. грн.

12 жовтня 2011 р. одразу після одержання грошей начальника відділу було затримано правоохоронцями, гроші вилучено. Судом йому обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Наразі кримінальна справа перебуває у провадженні Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.