21-річного хлопця у Київському СІЗО вбила непрацююча розетка?

Прокурор столиці Анатолій МЕЛЬНИК доручив провести перевірку щодо обставин смерті ув’язненого у Київському СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

При цьому у повідомленні зазначається, що загиблий від ураження електричним струмом ув’язнений намагався самотужки відремонтувати непрацюючу електричну розетку в камері утримування.

Цей чоловік обвинувачувався у скоєнні тяжкого злочину та впродовж останніх 3 місяців перебував у слідчому ізоляторі. Кримінальна справа відносно нього направлена до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

На даний час за дорученням прокурора Києва Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться дослідча перевірка за фактом смерті ув’язненого та прокуратурою Шевченківського району столиці – щодо порушення правил техніки безпеки в СІЗО.

Також Управлінням Державної пенітенціарної служби в місті Києві та Київській області розпочато службову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, вчора, 24 січня, о 22.30 у Київському СІЗО вбило струмом 21-річного заарештованого.

«Через три хвилини після того, що сталося, прибули співробітники оперативної служби і відразу медики, які, на жаль, змушені були констатувати смерть молодого чоловіка», - зазначили у пенітенціарній службі.