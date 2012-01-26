У Болграді горів кафедральний собор

У місті Болград Одеської області локалізовано пожежу в соборі Святого Преображення Господнього.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 26 січня о 07:55 до оперативно-координаційного центру МНС надійшло повідомлення про пожежу в соборі Святого Преображення Господнього у м. Болград. Громадяни повідомили, що горить купол собору.

За підвищеним номером виклику до місця події були направлені 9 одиниць пожежної та спеціальної техніки: 2 підрозділи МНС і 4 підрозділи місцеві пожежної охорони Болградського району, автодрабина та автоцистерна з Ізмаїлького районного відділу МНС та автодрабина Ренійського районного відділу МНС.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа займання становила 100 кв. м. При цьому вогонь з великою швидкістю розповсюдився на будівельно-монтажне обладнання, розташоване усередині собору.

О 09:25 пожежа була локалізована.

Площа загоряння становила 150 кв. м, зокрема повністю згорів купол собору.

Причина пожежі з`ясовується.

Довідка УНІАН. Кафедральний собор Святого Преображення Господнього, пам`ятника архітектури XIX століття. Будівництво його розпочалося у 1833 році і тривало майже 5 років. Собор побудовано за кошти болгарських переселенців.

Споруджено храм із місцевого черепашнику. Споруда витримана в стилі класицизму. Висота купола, який оформлений коринфськими пілястрами, становить 50 м.

22 березня 2004 року відбулося освячення і підняття нового дзвону «Благовіст» на дзвіницю собору.