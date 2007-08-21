40% українців хочуть виїхати до іншої країни (соцопитування)

Більшість із тих, хто із задоволенням покинув би межі України, залишатися за кордоном на своє життя не збирається, а ось 13,3% наших співгромадян додому б ніколи не поверталися.

Центр соціальних досліджень "Софія" оприлюднив результати соціологічного опитування жителів України, одним з пунктів якого було: хотіли б ви виїхати в іншу країну? Як роз`яснив “Сегодня” керівник соціологічних програм центру Олександр Левцун, опитування проводилося методом випадкової багаторівневої вибірки і проведення інтерв`ю вдома у громадян старше 18 років у всіх областях України, АР Крим, Києві і Севастополі і охопив 130 населених пунктів. Опитано 2017 респондентів, статистична похибка 2,2%.

Як виявилось, 40% українців хотіли б виїхати до іншої країни, з них 26,6% респондентів — тимчасово, а 13,3% — бажають виїхати назавжди. Проте 54,9% опитаних не хотіли б виїжджати з України, навіть ненадовго. З інших питань виділимо те, що понад дві третини (67,4%) учасників опитування в тому або іншому ступені гордяться тим, що є громадянами України. "Скоріше не гордяться" українським громадянством 17,2% респондентів, а "зовсім не гордяться" — 9,7%.

Більшість громадян України вважають День незалежності святом, причому для 42% воно офіційне, а для 11,3% — "народне". Проте для 42,5% опитаних 24 серпня — просто вихідний день. Цікаво, що кожен третій (34,1%) — за дві державні мови: українську і російську.