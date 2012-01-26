Експерт думає, що після виборів за долар даватимуть 10 гривень

Фінансисти вважають, що українська гривня є однією з найнедооціненіших валют світу, хоча й не виключають її незначної девальвації після виборів.

Таку думку вони висловили в рамках дослідницької програми Інстітуту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок».

Зокрема, в опитуванні, переданому УНІАН, екс-заступник голови НБУ, президент Міжнародного інституту бізнесу Олександр САВЧЕНКО висловив думку, що Національний банк України в 2012 році продовжуватиме політику заборони коливання курсу національної валюти щодо долара.

«На ці потреби НБУ витратить до пяти–шести млрд. дол. золотовалютних запасів. Цієї суми вистачить, щоб утримувати гривню приблизно на такому самому рівні, як зараз. Вважаю, що до кінця року курс може бути 8,2–8,3 грн. за долар», - вважає експерт.

При цьому він відзначив, що в тому разі, якщо після парламентських виборів НБУ припинить підтримувати гривню, максимальна девальвація може досягти 8.4-8.5 грн. за долар. «Це максимальний показник, який витікає з платіжного балансу», - вважає О.САВЧЕНКО.

Фінансист також висловив думку, що гривня є однією з найнедооціненіших валют світу.

«За правильної монетарної і правильної фіскальної політики гривня мала зміцнитися. Наголошую – за правильної політики. А ось цей потенціал недооцінки в реальності свідчить про рівень компетентності, а в нашому випадку – некомпетентності – державних фінансових інститутів. Тобто, якщо фінансові інститути дуже компетентні, то валюта переоцінена. Якщо вони не компетентні – те валюта недооцінена, як у нашому випадку», - сказав О.САВЧЕНКО.

При цьому генеральний директор Брокерського будинку «Открытие» Олександр СТАРОДУБЦЕВ відзначив, що сценарій різкого обвалу курсу гривні маловірогідний. Він також назвав основні чинники, що впливають на обсяг золотовалютних резервів, а, отже, і на стабільність валюти цього року: «Ситуація на товарних ринках, зокрема в Європі й на Близькому Сході, яка може призвести до зниження обсягів вітчизняного експорту; зростання цін на енергоресурси, в основному ціна російського газу для вітчизняних споживачів; динаміка припливу інвестицій на тлі проблем на світових ринках капіталу; співпраця з МВФ і отримання Україною чергових траншей; настрої на вітчизняному ринку, пов`язані з майбутнім української економіки; девальваційні очікування і, як результат, динаміка попиту на валюту з боку населення».

При цьому О.СТАРОДУБЦЕВ допускає можливу девальвацію гривні після парламентських виборів восени 2012 року.

«До проведення виборів НБУ займатиме жорстку позицію щодо курсу гривні. У разі незадовільного врожаю, погіршення позицій вітчизняних експортерів на світових товарних ринках, подальшого «схлопывания» боргових ринків і ринків інвестиційного капіталу, відсутність нових траншей від МВФ - після проведення виборів можливе просідання курсу гривні до рівня 9,5–10 грн./дол. США», - вважає він. Проте, експерт вважає маловірогідним сценарій різкого обвалу курсу гривні. «Оскільки це не вигідно, зокрема й провладним фінансово-промисловим групам, які мають боргові зобов`язання, номіновані в іноземній валюті», - сказав він.

Кажучи про ситуацію на міжнародних валютних ринках, О.СТАРОДУБЦЕВ відзначив, що в основному вона залежатиме від політичної волі світових лідерів, а також від економічної ситуації у світі.