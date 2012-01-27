В Алушті жінку змила в море хвиля: хотіла сфотографуватись
12:07, 27 січня 2012Суспільство
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В Алушті жінка загинула, намагаючись сфотографуватися на набережній у п’ятибальний шторм.
Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався ввечері 26 січня.
«На центральній набережній Алушти в море хвилею змило жінку. Вона намагалася сфотографуватися на тлі хвиль, що розбиваються об пірс», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники поки що не знайшли тіло загиблої. Її особа і місце проживання встановлюються.
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