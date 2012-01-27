Штормове попередження в Криму продовжили

Кримське управління МНС продовжило штормове попередження, оголошене три дні тому, до неділі, 29 січня: на півострові зберігається морозна погода з вітром.

Про це повідомила прес-служба ГУ МНС у Криму.

МНС просить жителів Криму і туристів утриматися від поїздок за межі населених пунктів під час ожеледі, відкласти виїзди на рибну ловлю і полювання, а також виходи в гори.

Як повідомляв УНІАН, шквальний вітер залишив без світла 27 січня більш як 28 тисяч жителів 59 сіл у Криму, а також зірвав дахи з чотирьох сільських шкіл.

Найбільше від стихії постраждали Красноперекопський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський і Чорноморський райони.