Штормове попередження в Криму продовжили
19:53, 27 січня 2012Суспільство
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Кримське управління МНС продовжило штормове попередження, оголошене три дні тому, до неділі, 29 січня: на півострові зберігається морозна погода з вітром.
Про це повідомила прес-служба ГУ МНС у Криму.
МНС просить жителів Криму і туристів утриматися від поїздок за межі населених пунктів під час ожеледі, відкласти виїзди на рибну ловлю і полювання, а також виходи в гори.
Як повідомляв УНІАН, шквальний вітер залишив без світла 27 січня більш як 28 тисяч жителів 59 сіл у Криму, а також зірвав дахи з чотирьох сільських шкіл.
Найбільше від стихії постраждали Красноперекопський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський і Чорноморський райони.
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