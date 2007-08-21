Жерар Депардьє та екс-радник Ющенка відкриють ресторан у Києві

Екс-радник Віктора Ющенка, сирійський бізнесмен Харес Юссеф в інтерв`ю газеті «Дело» заявив, що збирається відкрити в Києві ресторан разом із відомим французьким актором Жераром Депардьє, який займається ресторанним і виноробним бізнесом.

«Три тижні тому я купив семиповерховий будинок на вулиці Володимирській, 4. Це колишній палац князів ще минулого століття. Він коштував мені кілька десятків мільйонів доларів, - сказав Юссеф. - Я будую там арт-центр. А на першому поверсі ми спільно з Жераром Депардьє відкриємо ресторан. У нього вже є два заклади в Парижі, і Жерар давно хотів відкрити ресторан в Україні».

«Крім ресторану Жерара, на першому поверсі буде магазин елітного одягу. Швидше за все, Кристіана Діора», - додав бізнесмен.

Реставрувати будівлю буде один з найкращих архітекторів світу Жан-Мішель Вельмот, сказав Юссеф. «Він входить до трійки кращих архітекторів світу. За його планом реставрували Лувр».

Відкриття арт-центру, за словами бізнесмена, відбудеться навесні 2008 року.

А ось з назвою поки є проблеми. «Та ось мучимося — ще не придумали. Може, назвемо арт-центр «Андріївський» — і церква Андріївська поряд, і Андріївський узвіз...»