При отриманні хабара затримали викладача автошколи

Під час отримання хабара в розмірі 4,5 тис. грн. співробітниками сектору Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Ленінського райвідділу міліції Донецька затриманий один з викладачів Донецького державного обласного автомобільного навчального комбінату.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За словами правоохоронців, ця сума була передана 53-річному працівникові навчального комбінату двома слухачами водійських курсів за виставляння їм позитивних оцінок при складанні внутрішніх іспитів на перевірку знання Правил дорожнього руху.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 КК України (отримання хабара).

Слідство проводить прокуратура Ленінського району м. Донецька.