Шахраї викачали з бюджету 35 мільйонів відшкодування ПДВ

Співробітники Управління Служби безпеки України в м. Києві у ході скоординованих із прокуратурою столиці заходів поклали край діяльності міжрегіонального організованого злочинного угруповання, яке незаконно отримало з державного бюджету понад 35 мільйонів гривень у вигляді відшкодування податку на додану вартість. Затримано двох громадян України - лідерів злочинного угруповання, ще четверо правопорушників перебувають під підпискою про невиїзд за межі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, зокрема, встановлено, що за втраченими чи викраденими документами у Києві, Луганській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях зловмисники створили мережу фіктивних комерційних структур. За статутними документами, ці підприємства, окрім торгівельної діяльності, здійснювали дослідження, розробку та впровадження „ноу-хау” в сфері зв’язку. Контрольовані злочинним угрупованням фірми, нібито, створили унікальний пристрій - комплекс управління обладнанням телекомунікаційних систем, а також упродовж трьох років здійснювали його продаж до Великої Британії та США.

Співробітники УСБУ в м. Києві з’ясували, що комплекс управління обладнанням телекомунікаційних систем в Україні ніколи не вироблявся, у телефонній мережі загального користування не випробовувався і підконтрольними Держкомзв’язку органами з сертифікації ніколи не тестувався. Експерти також стверджують, що згідно із заявленими “розробниками” технічними умовами, виріб не міг би функціонувати взагалі.

Під час перевірки діяльності мережі фіктивних структур виявлено, що за допомогою підробки документів щодо фінансово-господарських та експортних операцій, ділки отримували з державного бюджету України кошти у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

Управління СБУ в м. Києві розслідує кримінальну справу стосовно організованої групи осіб за ознаками вчинення злочинів, передбачених двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.