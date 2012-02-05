Французькі жандарми допоможуть внутрішнім військам України

Французькі та румунські правоохоронці впродовж року ділитимуться досвідом з бійцями внутрішніх військ України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України та прес-службі внутрішніх військ, в Україні в рамках проекту «Твінінг» стартувала програма «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України», що передбачає обмін досвідом між представниками правоохоронних структур нашої країни та держав Євросоюзу.

Основним завданням проекту є сприяння розбудові та реформуванню органів правопорядку країн європейського регіону. В Україні програма здійснюватиметься за сприяння консорціуму Франції та Румунії. Проект реалізуватимуть упродовж року, за цей період 115 фахівців з правоохоронних органів двох країн передаватимуть свої знання та вміння українським військовослужбовцям. Для підвищення ефективності правоохоронних органів України Європейський Союз в рамках програми «Твінінг» надав нашій державі допомогу у розмірі понад 1,5 млн. євро.

Відкриваючи урочистості, заступник міністра внутрішніх справ України генерал-майор міліції Віктор РАТУШНЯК подякував представникам урядів Франції та Румунії, а також Єврокомісії за їх підтримку та сприяння міліції Україні в реформуванні відомства. За словами представника керівництва МВС, завдяки цьому Міністерство внутрішніх справ України має перетворитися на правоохоронне відомство європейського зразка, основною метою діяльності якого має стати постулат «Людина та її права – понад усе».

Керівник програми зовнішньої допомоги Представництва Європейського союзу в Україні Ендрю РАЗБАШ зазначив, що наша держава має вводити нові стандарти роботи із захисту прав та свобод її громадян. Оскільки дотримання основоположних прав та свобод людини і громадянина неможливе без забезпечення належного рівня правопорядку в державі, Євросоюз усіляко підтримуватиме роботу українських правоохоронців у цьому напрямку.

Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант Сергій ЯРОВИЙ зазначив, що проект «Твінінг» є дуже ефективним та потужним механізмом перетворення органів внутрішніх справ України на правоохоронне відомство з європейськими стандартами роботи.

Глава делегації МВС Франції генерал-лейтенант Жан-П’єр МУЛІНЬЄ зазначив, що 6-річна історія двосторонньої співпраці між внутрішніми військами МВС України та французькою жандармерією має позитивні результати. Представник МВС Франції відзначив професіоналізм українських військовослужбовців, тісну співпрацю та хороші професійні стосунки між правоохоронними структурами обох країн. Крім того, Ж.-П.МУЛІНЬЄ зазначив, що така взаємодія є особливо важливою з огляду на наближення футбольного чемпіонату Євро-2012.