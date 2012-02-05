Арештований голова бойовиків наркокартелю

04:49, 05 лютого 2012
Суспільство
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Повідомлення з Мексики

УМексиціарештованийпідозрюванийкерівникзбройнихзагонівнаркокартелю"Сіналоа"ТорресМарруфо, повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнамексиканськуполіцію.

Прокуратуравважає,щосаме вінзаймавсяорганізацієюнападунаклінікувмістіСьюдад-Хуаресв 2009році -тоді буливбиті18 осіб.Повідомлялося,що пацієнтівклінікивишикувалибіля стіни ізастрелили.Тодіполіціязаявила,що нападбулоскоєно,щобзвестирахунки зчленамиконкуруючогоугруповання,якіховалисявлікарні підвиглядомпацієнтів.

 

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