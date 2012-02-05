Молдова шукає альтернативу російському газові

Молдова вивчає можливість приєднання до будівництва LNG-терміналу в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

Він зазначив, що така можливість розглядається в контексті забезпечення альтернативних російським шляхів поставок газу.

У цьому питанні, зазначив прем'єр Молдови, у Кишинева і Києва «є спільне бачення проектів у енергетиці, пов'язаних і з європейською енергетичною системою, і з проектами забезпечення поставок газу, альтернативних газпромівським».

«Ми вивчаємо можливість приєднання до українського проекту будівництва LNG-терміналу в Одесі. Є й інші проекти, де можлива кооперація з українською стороною. Ще раз повторю: забезпечення енергетичної безпеки наших країн - це спільне завдання Кишинева і Києва», - сказав В.ФІЛАТ

Як повідомляв УНІАН, про зацікавленість Молдови брати участь у проекті будівництва LNG-терміналу в Україні й бути покупцем газу В.ФІЛАТ заявляв у вересні 2011 р.