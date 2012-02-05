На Харківщині через сильні морози продовжено канікули

У школах Харківської області через сильні морози продовжено вимушені канікули.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, навчально-виховний процес у школах Харківщини поновиться, коли температура повітря не буде нижчою за 15 градусів морозу.

Р.ШАПОВАЛ зазначив, що з 1 лютого через сильне похолодання місцевими органами виконавчої влади, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування були ухвалені рішення про призупинення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах Харківської області до кінця нинішнього тижня. Проте через низьку температуру повітря відновлення занять у навчальних закладах регіону переноситься.