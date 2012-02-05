Японці масово скуповують йогурти
09:54, 05 лютого 2012Суспільство
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Та не прості, а з лактобактерією
УрозпалепідеміїгрипувЯпонії зприлавківмагазинівзниклийогурти, які містятьлактобактеріюR-1,котра,за деякимиданими, є ефективнимзасобомпрофілактикигрипу,повідомляєкореспондентРІА"Новости".
Початкомажіотажустали повідомленняпропровінційнемістечкоАріта, дез вересня 2010р. до березня2011-годвомтисячамшколярівщоднядавалинасніданокйогурти зR-1.Урезультатівідсотокзахворюваньна грипу школярівмістечкабув значнонижчим,ніжутрьохсусідніхмістах.У найближчихмістах на грипзахворіло10,48% учнів,авАріте- 0,64%.
Достатньобуло ційінформаціїз'явитисявяпонськихЗМІ, якза тижденьйогуртиR-1буквальнозмели зприлавків.
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