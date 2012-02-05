Суховантаж «Іван Вікулов» залишили останні члени екіпажу

Суховантаж «Іван Вікулов» під прапором Мальти, який горить в Азовському морі в 50 км від берега Криму, залишили чотири члени екіпажа, які залишалися на його борту після евакуації 10 моряків: капітан, старпом, старший механік і боцман пересіли з палаючого судна на криголам «Капитан Мошкин».

Про це повідомляє прес-служба Кримського управління МНС.

«В даний час за узгодженням з судновласником вирішується питання буксирування суховантажу», - говориться в прес-релізі.

За словами моряків, займання сталося в одній з кают.

Сьогодні вранці вертольотом МНС України з суховантажу «Іван Вікулов» були евакуйовані 10 із 14 моряків, решта відмовилися від евакуації і чекали прибуття криголама. Він йшов з Маріуполя.

Врятованих 9 чоловіків і жінку-кока доставили до Сімферополя, там їх оглянули медики, розмістили в готелі, нагодували.

Моряки залишили судно без документів, мобільних телефонів і особистих речей. Російське консульство вже направило своїх співробітників для надання допомоги постраждалим громадянам РФ.

Суховантаж, який з 28 січня прямував із Алжиру до російського міста Ростов-на-Дону, перебував на стоянці в Азовському морі через утворення криги. Всі члени екіпажа – громадяни РФ.