Сильні морози забрали життя вже 131 українця
16:12, 05 лютого 2012Суспільство
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З 27 січня цього року через різке похолодання до тимчасових пунктів обігріву на території України звернулося майже 75 тисяч осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.
На сьогодні в Україні функціонує 3261 пункт обігріву.
Водночас в МНС зазначили, що за даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 9 днів зі скаргами на переохолодження чи обмороження до лікувальних закладів України звернулися 2300 осіб. З них 1800 були госпіталізовані. Померло – 131.
"Судово-медична експертиза встановить, чи є переохолодження причиною смерті цих людей", - зазначили в МНС.
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