Сильні морози забрали життя вже 131 українця

З 27 січня цього року через різке похолодання до тимчасових пунктів обігріву на території України звернулося майже 75 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

На сьогодні в Україні функціонує 3261 пункт обігріву.

Водночас в МНС зазначили, що за даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 9 днів зі скаргами на переохолодження чи обмороження до лікувальних закладів України звернулися 2300 осіб. З них 1800 були госпіталізовані. Померло – 131.

"Судово-медична експертиза встановить, чи є переохолодження причиною смерті цих людей", - зазначили в МНС.