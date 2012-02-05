Міліція за день упіймала банду, яка «почистила» ювелірку під Києвом
18:17, 05 лютого 2012Суспільство
1578 0
Вироби вилучено
Співробітники карного розшуку затримали чотирьох осіб, які вчора у м.Буча Київської області скоїли розбійний напад на ювелірний магазин.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, всі четверо затриманих (1981-1991 р.н.) є мешканцями Броварського району столичної області.
Викрадені ювелірні вироби вилучено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter