Міліція за день упіймала банду, яка «почистила» ювелірку під Києвом

Вироби вилучено

Співробітники карного розшуку затримали чотирьох осіб, які вчора у м.Буча Київської області скоїли розбійний напад на ювелірний магазин. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, всі четверо затриманих (1981-1991 р.н.) є мешканцями Броварського району столичної області. Викрадені ювелірні вироби вилучено.

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