Двох убивць засудили до довічного ув'язнення

Білозерський районний суд Херсонської області засудив двох місцевих жителів до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Херсонської області, за участю представників якої проходило судове засідання, злочинців засудили за те, що вони за попередньою змовою між собою, з метою умисного вбивства з корисливих мотивів пробралися до будинку місцевого жителя і побили його. Від численних травм чоловік помер.

Крім того, злочинці обікрали і підпалили ще один будинок, чим завдали шкоди його власникам на загальну суму більш як 110 тис. грн.

Обидва злочинці раніше судимі за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя і здоров`я людини.