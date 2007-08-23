Cьогодні в Україні відзначають свято Державного Прапора
08:34, 23 серпня 2007Суспільство
1713
Вперше синьо-жовтий стяг підняли 17 років тому
Cьогодні в Україні відзначають свято Державного Прапора.
Вперше над Україною синьо-жовтий стяг підняли 17 років тому. На офіційному ж рівні свято запровадили 3 роки тому.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди Дня Державного прапора, починаючи з 10-ї ранку, візьме участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятників Князю Володимиру, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, могили Невідомого солдата, пам’ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-33 рр.».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter