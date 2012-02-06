МНС підтвердило, що у дворі Генпрокуратури загинув будівельник
11:37, 06 лютого 2012Суспільство
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Під час демонтажу балок
Сьогодні вранці у Києві на будівельному майданчику Генеральної прокуратури України, де зводиться нове приміщення відомства, загинув будівельник.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС у м. Києві, трагедія сталася під час демонтажу загиблим будівельних балок.
Інших подробиць в управлінні не повідомили, так само, як і в самій Генпрокуратурі.
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