МНС підтвердило, що у дворі Генпрокуратури загинув будівельник

Сьогодні вранці у Києві на будівельному майданчику Генеральної прокуратури України, де зводиться нове приміщення відомства, загинув будівельник.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС у м. Києві, трагедія сталася під час демонтажу загиблим будівельних балок.

Інших подробиць в управлінні не повідомили, так само, як і в самій Генпрокуратурі.