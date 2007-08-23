ДТП у Дніпропетровську: до лікарні потрапили 5 пасажирів маршрутки
11:27, 23 серпня 2007Суспільство
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Мерседес перекинувся
Вчора о 21.40 у Дніпропетровську автомобіль "Хонда-Сівік" зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом "Мерседес Бенц-310", після чого останній перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п`ять пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.
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