Порядок роботи транспорту в Києві на 23-26 серпня

Головне управління транспорту Київської міської державної адміністрації визначило про порядок організації роботи транспорту 23-26 серпня під час проведення заходів з відзначення 16-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на начальника Головного управління транспорту Івана ШПИЛЬОВОГО, зокрема, 23 серпня з 10-ї до 12-ї години під час покладання квітів до могили Невідомого солдата та до пам`ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському тимчасово буде зупинений рух усіх видів транспорту в районі під`їздів до пам`ятників.

За інформацією начальника ГУ транспорту КМДА, 24 серпня з 8-ї до 22-ї години буде закритий рух усіх видів транспорту по вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі).

Крім того, з 17-ї до 22-ї години під час проведення святкових заходів на вул. Софійській і вул. Малій Житомирській буде закрито рух транспорту (крім транспорту загального користування), і з 10-ї до 22.30 буде закритий проїзд на Контрактовій площі.

Проїзд по Контрактовій площі буде також закритий 25 серпня - з 11-ї до 22.30, і 26 серпня - з 15-ї до 22.30 на час проведення святкових заходів.

За словами І.ШПИЛЬОВОГО, комунальні служби міста мають забезпечити резерв рухомого складу в районі основних пунктів очікування транспорту для забезпечення перевезень пасажирів після закінчення заходів, присвячених 16-й річниці Незалежності України. Зокрема, КП «Київпастранс» має внести зміни в роботу маршрутів міського пасажирського транспорту під час проведення святкових заходів Ма майдані Незалежності.

У зв’язку з цим 24 серпня з 10-ї до 22.30, 25 серпня з 11-ї до 22.30, 26 серпня з 15-ї до 22.30 буде закритий рух трамвайного маршруту №5 під час проведення святкових заходів на Контрактовій площі.

Крім того, 24 серпня вхід та вихід пасажирів зі станції «Майдан Незалежності» буде закритий з 8 години і до закінчення заходів. У цей час станція працюватиме тільки на пересадку пасажирів.