Грабіжник з іграшковим пістолетом забрав у храмі пожертвуване золото

У Запоріжжі затримано 26-річного місцевого жителя, який пограбував церкву з іграшковим пістолетом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Запорізького головного управління міліції, зловмисник пограбував храм у Жовтневому районі Запоріжжя.

«Увечері 1 лютого до Жовтневого райвідділу міліції міста Запоріжжя звернулася реєстратор одного з храмів. Жінка повідомила, невідомий, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, оволодів пожертвуваннями прихожан - золотими виробами загальною вагою близько 150 грамів. У момент скоєння злочину заявниця перебувала в приміщенні церкви одна, тому перешкодити грабіжнику не змогла», - розповіли у ВЗГ, зазначивши, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

В результаті опитування реєстратора храму, можливих свідків події, перегляд записів камер спостереження, розташованих у районі церкви, де було скоєно злочин, і низки інших оперативно-слідчих заходів вдалося встановити особу грабіжника, яким виявився 26-річний раніше неодноразово судимий житель Запоріжжя.

«На даний момент зловмисник затриманий і зізнався у скоєному. Встановлено, що злочин він скоїв, використовуючи як «зброю» іграшкову імітацію пістолета.

Дії зловмисника кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.187 – «Розбій, поєднаний з проникненням до приміщення» Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.