Експерти: Новий законопроект поставить хрест на кіосках та інтернет-магазинах

Прийняття урядового законопроекту «Про внутрішню торгівлю» може знищити кіоски та інтернет-магазини. Як наслідок, за словами експертів, Україна ризикує втратити майже 100 тисяч робочих місць і 600 млн. грн. податків за рік.

Про це пише газета «Факты».

Видання зазначає, що на цьому тижні Верховна Рада планує розглянути законопроект «Про внутрішню торгівлю». Його прийняття, за словами експертів, може поставити хрест на невеликих торгових точках, інтернет-магазинах, а також серйозно ударити по магазинчиках при автозаправках. Першим заборонять торгувати найбільш прибутковими товарами, другим - вести діяльність, якщо в компанії немає власного офісу. Третім - скоротять перелік товарів для торгівлі.

Експерти підрахували, що законопроект може знищити майже 100 тисяч робочих місць – здебільшого в сфері малого бізнесу, що приведе до щорічної втрати для скарбниці понад 600 млн. грн. насамперед потраплять під удар місцеві бюджети (втрата єдиного податку та орендних платежів) і соціальні фонди.

Постраждають і споживачі, адже багато українців уже давно купують побутову, комп`ютерну та іншу техніку через Інтернет - так дешевше.

Підприємці впевнені: Мінекономіки лобіює інтереси супермаркетів. «У нас забирають товари, які дають 60-70% прибутку. Якщо закон приймуть, багато хто буде змушений закрити свій бізнес. Зате в супермаркетів виростуть продажі», - заявляє представник асоціації приватних підприємців Ірина СИЛІНА.

Проти законопроекту виступило і Головне науково-експертне управління Верховної Ради України. За словами юристів, проект суперечить українському законодавству, зокрема закону «Про захист прав споживачів». Управління офіційно порекомендувало повернути законопроект на доопрацювання.

Це не перша спроба «посприяти» супермаркетам за рахунок приватних підприємців, каже І.СИЛІНА. За її словами, аналогічні заборони вже намагалися ввести і в парламенті, і в Київраді в 2010-2011 роках. Утім проти таких ініціатив виступали і підприємці, і місцева влада, і правоохоронні органи. Адже заборони лише грають на руку чорному ринку.

Експерти зазначають, що центри захисту прав споживачів Євросоюзу наприкінці минулого року провели дослідження, котре показало, що 94% всіх Інтернет-магазинів ЄС сумлінно продають свої товари незалежно від наявності і величини офісу чи складських приміщень. За європейськими законами, всі суб`єкти торгівлі - і кіоски, і мегамаркети - рівні перед законом, і ніяких спеціальних заборон на торгівлю в невеликих магазинах в більшості країн ЄС не існує.

Нагадаємо, 12 жовтня 2011 року Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховною Радою України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року.