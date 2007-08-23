НУ-НС не допустить ніяких маніпуляцій з газотранспортною системою

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” не допустить будь-яких маніпуляцій з газотранспортною системою України.

Про це заявив на прес-конференції у Сумах голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

“Українська ГТС належить не уряду ЯНУКОВИЧА, а українському народу”, - підкреслив він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО нагадав, що “у країні діє закон, ухвалений в парламенті під тиском “Нашої України”, під тиском опозиції, який забороняє віддавати в концесію, приватизувати чи продавати українську газову трубу”.

“Активи ГТС належать Україні і українському народу і коштують мільярди гривень. Тому якщо в уряду ЯНУКОВИЧА сверблять руки “під шумок” здати українську трубу, то ми заявляємо, що цього не допустимо. Ми не дозволимо їх віддати за ефемерні обіцянки”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня голова “Нафтогазу” Євген БАКУЛІН заявив, що Україна і Росія ведуть переговори про можливість надання Україні російських родовищ в обмін на частину української газотранспортної системи.

Між тим Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного дня заявив, що не давав мандату на переговори між Росією і Україною в газотранспортній сфері.

Зокрема, він підкреслив, що мандат, директиви на міждержавні переговори може видавати тільки Президент. “Мандат на такий варіант переговорів я не давав, і те, що заявив цей пан, не має жодної правової підстави”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.