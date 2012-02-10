Чому українці ходять до бабок, а не до психіатра?

В Україні близько 1,1-1,2 млн. осіб лікувалися в психіатричних клініках, диспансерах або регулярно зверталися за допомогою до фахівців. Такі дані обнародував керівник Асоціації психіатрів України і член Громадської гуманітарної ради при Президенті України Семен ГЛУЗМАН в інтерв`ю тижневику Weekly.ua.

За його словами, це цифри Міністерства охорони здоров`я і вони ілюструють лише кількість тих, хто звертається за такою допомогою.

«Якщо я не звернувся за допомогою до лікаря-психіатра і ви не звернулися, звідки вони дізнаються, хворі ми чи здорові?», - пояснив С.ГЛУЗМАН.

За його даними, 80% психічно хворих у нашій країні ніколи не зверталися до лікаря. «Йдуть до бабць викочувати яйцем переляк, знімати пристріт. А без добровільної згоди психіатр навіть оглянути пацієнта не може», - відзначив психіатр.

При цьому С.ГЛУЗМАН упевнений, що психічне здоров`я українців не страждає ні від економічної кризи, ні від політичних проблем. Навпаки, ці катаклізми роблять суспільство більш психічно стійким. «Ми здоровий народ, у нас все нормально», - впевнений відомий психотерапевт.