У Луцьку понад 3 тис. людей у вишиванках створили “живий тризуб”

Святкування Дня Незалежності в Луцьку розпочалося святковим віче на площі перед Волинською облдержадміністрацією та урочистою ходою центральною вулицею міста - проспектом Волі. Під час параду його учасники поклали квіти до пам’ятникам Тарасу Шевченку і Лесі Українці.

Як передає кореспондент УНІАН, на Театральній площі Луцька зібралося 3086 людей у вишиванках, які вишикувались у формі тризуба. Цей “живий тризуб” організатори акції сфотографували з висотного будинку в центрі міста, які сподіваються, що він буде занесений у Книгу рекордів України.

Також сьогодні у Луцьку розпочинаються фестивалі історичного фехтування «Сталева троянда» та дзвонарів «Благовіст Волині», а також фестивалі ковальства і флористики, присвячені Дню міста, який відзначатиметься завтра, 25 серпня.