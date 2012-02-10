Лікарі відвезли непритомну жінку в морг

У Пермі (Росія) лікарі швидкої допомоги переплутали непритомність зі смертю і відвезли пацієнтку в морг.

Працівниця складу, яка виявилася живою, написала на недобросовісних медиків заяву в поліцію, пише Life News.

За словами постраждалої, 48-річної Тетяни Федяєвої, на роботі від сильного морозу вона просто втратила свідомість, але лікарі, які приїхали на виклик, замість лікарні відвезли жінку одразу в морг.

"Швидку" викликав охоронець, який знайшов жінку рано вранці. Він згадує, що лікарі навіть не сумнівалися в смерті жінки і відразу заявили, що її необхідно доставити в морг.

"Прийшла до тями. Лежу роздягнена в залі моргу, а поруч тіла померлих. Працівник моргу побачивши, як "труп" жінки встає і підходить до нього, обімлів", - розповіла потерпіла, яка прокинулася в морзі від холоду.

Після інциденту Тетяну перевезли з моргу у відділення кардіології. Після обстеження жінку відпустили додому.

Після усього, що сталося, Тетяна Федяєва має намір розбиратися з недобросовісними лікарями. Вона вже написала заяву в поліцію, в якій вимагає провести перевірку.

Водночас, лікарі швидкої допомоги свою провину заперечують. Вони стверджують, що дійсно забирали жінку зі складу. Але відвезли її в диспансер, а не морг.