У Луцьку сьогодні святкують День міста

Лучани святкують сьогодні День міста - цього року виповнюється 922-роки з моменту першої писемної згадки про Луцьк, зафіксованої у Іпатіївському літописі.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10-й годині в Луцькому замку розпочався і зараз триває Міжнародний молодіжний фестиваль історичного фехтування і реконструкції історичних подій «Сталева троянда». Там же проходить Міжнародний ярмарок за участю майстрів народної творчості.

О 13-й год. в замку розпочнеться фестиваль ковальства та флористичного мистецтва «Солом`яна птаха» та фестиваль дзвонарського мистецтва «Благовіст Волині». А поблизу замку відкриється виставка робіт художників м. Луцька «Луцький вернісаж».

Крім того, у рамках святкових заходів у народному домі «Просвіта» впродовж дня відбуватиметься відкритий перегляд конкурсних робіт ІІІ фестивалю професійного та аматорського кіно «Моє місто-моє життя».

Спортивні змагання теж заплановані у святковій програмі відзначення Дня міста. Відтак, відбудеться відкрита першість міста з тенісу, відкрита першість міста зі стрітболу та змагання з армреслінгу.

У святковому концерті з нагоди свята візьмуть участь не тільки творчі колективи міста, а й фольклорні колективи з Іспанії, Литви та Туреччини. Концерт відбуватиметься біля центрального входу в парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки.

Завершиться святкування Дня міста Луцька традиційним феєрверком.