Тимошенко пропонує підписати з шахтарями угоду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має намір підписати з шахтарями угоду, що стане програмою розвитку вугільної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала cьогодні на прес-конференції у Луганську.

«Наша політична сила хоче взяти чітке письмове зобов’язання перед українськими шахтарями, незалежно від того, в якій області вони живуть», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ пропонує за півтора місяці разом з шахтарським колективом доопрацювати угоду, щоб врахувати всі проблеми шахтарів.

«Я вважаю, що наше зобов’язання повинно бути вивірено до букви, щоб через певний час підписати цей документ, який стане програмою підняття з руїн і розвитку вугільної галузі», - наголосила вона.