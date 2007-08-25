Для кого пожежі, для кого ”мати рідна”

Велику пожежу частково локалізували в міській межі Афін, передає кореспондент РІА Новости. Припинилося поширення вогню, пожежники взялися гасити окремі вогнища пожежі. На місці як і раніше залишається літак Бе-200 російського МНС, а також пожежні літаки Canadair і вертольоти.

Вогонь знищив десятки гектарів лісу і чагарнику, впритул діставшись житлових кварталів. Згорів один триповерховий будинок. Повідомлень про жертви і постраждалих не надходило.

Афінський телеканал "Альфа" повідомив, що на місці події знайдено саморобний запальний пристрій, що складається з балона з побутовим газом і годинникового механізму. Місцева влада не сумнівається, що причиною пожежі був підпал з метою забудувати території, що звільнилися від лісу.

В цілому в Греції зберігається важка ситуація з лісовими пожежами, які вирують в цілому ряду областей. За останніми даними пожежної охорони, жертвами вогню стали 42 жителі Греції.