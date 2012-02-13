Біля Рівного знайшли тіла полковника Генштабу і начальника авіаційного клубу
18:21, 13 лютого 2012Суспільство
8728 0
На аеродромі «Воронів»
На аеродромі «Воронів» поблизу Рівного виявлено тіла полковника Генштабу Збройних сил України та начальника авіаційно-спортивного клубу.
Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Сектору зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Рівненській області Тамара ЛИСЕНКО, у даний час в області працює комісія, яка розслідує причини загибелі цих посадовців.
Тіла загиблих сьогодні виявлено на території будинку охорони аеродрому під Рівним. У приміщенні вигоріла підлога та диван.
На місце події виїжджав начальник УМВС України в Рівненській області Василь ЛАЗУТКО.
Висновків експертів стосовно причин смерті чоловіків немає. За попередньою версією, вони загинули від отруєння чадним газом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter