Біля Рівного знайшли тіла полковника Генштабу і начальника авіаційного клубу

На аеродромі «Воронів» поблизу Рівного виявлено тіла полковника Генштабу Збройних сил України та начальника авіаційно-спортивного клубу.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Сектору зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Рівненській області Тамара ЛИСЕНКО, у даний час в області працює комісія, яка розслідує причини загибелі цих посадовців.

Тіла загиблих сьогодні виявлено на території будинку охорони аеродрому під Рівним. У приміщенні вигоріла підлога та диван.

На місце події виїжджав начальник УМВС України в Рівненській області Василь ЛАЗУТКО.

Висновків експертів стосовно причин смерті чоловіків немає. За попередньою версією, вони загинули від отруєння чадним газом.