Корупційна хроніка

На Донеччині сьогодні заарештований один із заступників міського голови Горлівки, обвинувачений в отриманні хабара у розмірі 17 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні йдеться, що подання слідчого прокуратури про обрання обвинуваченому у справі про отримання хабара у розмірі 17 тис. грн. запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою сьогодні задоволено Ворошиловським районним судом м. Донецька.

Слідчі дії тривають, зазначили в облпрокуратурі.

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Головний державний інспектор державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області вимагав хабар у 5,5 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як з’ясовано, цей посадовець вимагав хабар від місцевого жителя за виготовлення плану приміщення і прилеглої площадки під офіс і виставковий павільйон у смт Стара Синява.

Прокуратурою Старосинявського району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.**

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На Тернопільщині порушено справу проти керівника районного управління Держкомзему, який отримав понад 20 тис. доларів хабара.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, встановлено, що наприкінці 2010 року житель Теребовлянського району звернувся до начальника управління Держкомзему в одному з районів з проханням посприяти йому у виділенні земельної ділянки площею 5,05 га для ведення особистого селянського господарства.

Чиновник під час розмови повідомив прохачу, що підшукає земельну ділянку, однак всі питання, пов’язанні з її оформленням, необхідно вирішувати із одним з місцевих жителів, який є його спільником. Того ж дня житель Теребовлянського району зустрівся із довіреною людиною посадовця та повідомив йому про свої наміри щодо отримання земельної ділянки на території району.

Наприкінці січня 2011 року спільник чиновника запропонував прохачу оформити земельну ділянку, яка знаходиться на території однієї із сільських рад району, на підставних осіб – трьох жителів села, за умови передачі йому та посадовцю хабара в розмірі 22 тис. доларів.

Після цього за вказівкою начальника службові особи районного управління Держкомзему підготували розпорядження про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність трьом громадянам для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради. На підставі розпоряджень голови РДА ці громадяни отримали державні акти на право власності на земельні ділянки.

10 лютого 2012 року після нотаріального переоформлення вказаних земельних ділянок на жителя Теребовлянського району довірена особа начальника райуправління Держкомзему, діючи із ним у змові, отримала від прохача для чиновника 21 тис. доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки. Цього ж дня чиновника та посередника затримали правоохоронці.

Стосовно начальника райуправління Держкомзему та місцевого жителя порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

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Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України у Кіровограді викрили у хабарництві суддю.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддю було затримано у його службовому кабінеті після одержання хабара у розмірі 1 тисячі доларів за винесення вироку із мінімальною сумою штрафу у кримінальній справі за обвинуваченням місцевого жителя у незаконному зберіганні наркотичних засобів.

За матеріалами СБУ Генпрокуратурою щодо судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Стосовно судді обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

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У Вінницькій області співробітники СБУ затримали податківця, який вимагав 20 тис. доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вказану суму працівник податкової, який відповідає за проведення фінансових розслідувань ДПС у Вінницькій області, вимагав від представників приватного бізнесу за непроведення перевірок їхньої діяльності.

"Зловмисника було затримано під час одержання першої частини хабара у розмірі 10 тисяч доларів", - зазначили у прес-центрі.

Прокуратурою Вінницької області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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Співробітники прокуратури Запорізької області і Держслужби з боротьби із економічною злочинністю Запорізького головного управління міліції затримали головного державного інспектора Державної екологічної інспекції в Запорізькій області при отриманні 30 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, чиновника було затримано минулої п'ятниці на місці злочину – безпосередньо після отримання 30 тис. грн. в наперед обумовленому місці на вулиці.

«Ця сума вимагалась і була одержана чиновником як плата за зменшення розміру шкоди, нарахованої Державною екологічною інспекцією в Запорізькій області місцевому підприємству, що здійснює видобуток підземних вод без ліцензії. За 30 тис. грн. чиновник обіцяв зменшити фактичну суму завданої діями підприємства шкоди в 10 разів: з 1 млн. грн. до 100 тис. грн.», - повідомили в ГУ МВС України в Запорізькій області.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, на сьогоднішній день дії зловмисника кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовцем, який займає особливо відповідальне становище). Ведеться слідство.

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На Харківщині затримано інспектора прикордонного контролю, який вимагав та отримав від мешканки Харкова хабара у сумі 3,2 тис. грн. за сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України її неповнолітньої дитини без відповідних документів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України на Південній залізниці, інспектора було затримано на «гарячому» на одній із залізничних станцій під час проведення оперативних заходів працівниками Державної служби боротьби з економічними злочинами Управління МВС України на Південній залізниці спільно зі співробітникам СБУ.

Речові докази вилучено. Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, проводиться розслідування.

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Житель Запоріжжя за 300 доларів хабара оформив документи, що дозволили йому одержати «чорнобильську» пенсію загалом на суму 90 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Запорізького главку міліції, факт незаконного отримання грошей було виявлено під час перевірки законності надання громадянам статусу постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи на території області.

«Під час перевірки співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України к Запорізькій області викрили громадянина, який, давши 300 доларів США хабара чиновнику міжвідомчої комісії зі встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією шкідливих наслідків аварії на ЧАЕС, одержав документи, які зробили його «військовим інвалідом-ліквідатором». Згодом даний громадянин одержав від держави пенсійних виплат на загальну суму близько 90 тисяч гривень», - зазначається у повідомленні.

На сьогодні щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України (дача хабара).

Особа чиновника, який незаконно надав документи, встановлюється. Ведеться слідство.

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Алуштинський міський суд засудив до трьох років в'язниці і звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном один рік колишнього головного архітектора Ялти Володимира ПРИСТУПУ, який звинувачувався в незаконному виділенні трьох гектарів землі на південному березі Криму і завданні таким чином майже 10 млн. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Крім того, згідно з рішенням суду, В.ПРИСТУПА не зможе півтора роки обіймати керівні посади в управлінні архітектури.

«Його визнано винним у незаконному погодженні відведення трьох гектарів у районі Поляни казок. Інші епізоди злочинної діяльності суд виключив із звинувачення», - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура готує апеляцію на вирок щодо В.ПРИСТУПИ, оскільки на її думку суд неправильно застосував кримінальне законодавство і призначив обвинуваченому дуже м'який вирок.

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В Івано-Франківській області засуджено 27-річну керівницю поштового відділення, яка привласнювала пенсії та соціальні виплати.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, Косівський районний суд визнав винною жінку, яка з метою отримання незаконної наживи, вчинила розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документації.

У червні минулого року щодо службової особи, яка певний час виконувала обов’язки начальника сільського відділення зв’язку, було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 (привласнення або заволодіння чужим майном) і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Вона вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, внаслідок чого одна й та ж листоноша недоотримувала певні суми, призначені громадянам як соціальні допомоги. У першому випадку листоноша, яка доставляла людям виплати, виявила недостачу 3079 гривень.

За місяць трапилася аналогічна історія: отримавши кошти для доставки громадянам, листоноша рознесла їх адресатам, однак знову виявилося, що вказана у відомостях сума не відповідає сумі отриманої готівки. Цього разу не вистачало 3225 гривень 43 копійок. Листоноша здійснила виплату пенсій та соціальної допомоги громадянам за власні кошти, для чого продала корову.

З’ясувалося, що з метою приховання фактів привласнення коштів на загальну суму 6305 гривень 6 копійок зловмисниця здійснила неправдиві записи у книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій і соціальних допомог про те, що листоноші видано усі кошти для доставки громадянам.

Підсудна повністю визнала свою вину. Суд призначив їй покарання у вигляді обмеження волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади упродовж півтора років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком в 1 рік.