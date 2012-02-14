Держслужба: нехай про сир розмовляють фахівці

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України надіслала Росспоживнагляду листа з проханням провести інспекцію українських виробників сиру на предмет експорту до РФ.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив глава Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Про інспекцію ми ще з ними домовлятимемося. Ми офіційний лист надіслали з пропозицією найближчим часом надіслати робочу групу для інспекції», - повідомив І.БІСЮК, відзначивши, що конкретна дата проведення перевірок обговорюватиметься після того, як Росія повідомить про готовність провести інспекцію.

За його словами, висновки щодо якості українських сирів можна буде зробити після того, як українські і російські фахівці відберуть проби і проведуть дослідження продукції. «Ми на заводі у присутності всіх відберемо проби сиру з усіх партій, вони для себе, ми для себе. Паралельно проведемо дослідження, можливо, спільними робочими групами, і після цього будуть якісь висновки, буде спільна робоча нарада, на якій будуть підбиті підсумки і прийнято якесь рішення», - сказав І.БІСЮК.

Крім того, він повідомив, що сторони мають намір звірити методики проведення досліджень. «Ми з Росспоживнаглядом домовилися про те, щоб звірити наші методики, звірити ДСТУ, за якими проводяться дослідження, чи збігаються вони, чи правильно ми або вони роблять», - сказав глава Держветфітослужби.

Крім того, він закликав не загострювати ситуацію, що склалася навколо заборони низці українських виробників експортувати продукцію до РФ. «Ми просимо, щоб в цей процес ніхто не втручався. Нехай працюють фахівці, між собою обмінюються інформацією — це швидше сприятиме розблокуванню ситуації, ніж нагнітання навколо цього пристрастей», - відзначив І.БІСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ. Вони обговорили питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії і домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

***

Продукція ПП "Прометей" (є філіалом ТОВ "Менський сир"), в якій ніби то в Росії виявили рослинні жири, відповідає стандартам якості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП "Чернігівстандартметрологія".

Згідно з повідомленням, останні сертифікаційні випробування продукції підприємства відбулися 1 лютого 2012 року. Згідно з висновком фахівців, рослинних жирів у продукції ТОВ "Менський сир" не виявлено.

За словами начальника сектора відділу з технагляду і підтвердження відповідності харчової продукції та продовольчої сировини ДП "Чернігівстандартметрологія" Людмили ШАПОВАЛОВОЇ, ненасичені жирні кислоти – пальмітолеїнова і лінолева, які виявили російські фахівці в українських сирах, є природними складовими молочного жиру. Фахівець наголосила, що коров'ячий молочний жир містить більш як 40 різних жирних кислот, більшість з них – у надзвичайно малих кількостях. Співвідношення цих кислот залежить від сезону, умов утримання тварин, раціону відгодовування, стадії лактації, породи, географічного положення місцевості випасання корів.

"Звинувачення у фальсифікації продукції має спиратися на документальні докази. Аналізувати необхідно не тільки наявність будь-яких речовин, а й їх кількість. Заяви ж були розраховані на непоінформованість споживача або наявність назв, які щодня не вживаються пересічними громадянами", - сказала Л.ШАПОВАЛОВА.

Вона відзначила, що на підприємстві ТОВ "Менський сир" функціонує система управління якістю і безпекою продукції. Відповідність її міжнародним і вітчизняним стандартам підтверджена незалежними вітчизняними та іноземними компетентними організаціями. Крім того, відповідність продукції вимогам, які на неї розповсюджуються, також підтверджено сертифікатами, зокрема й російськими. Вони видавалися після ретельного обстеження виробництва санітарними, ветеринарними службами, вітчизняними і російськими органами із сертифікації, випробувань продукції в акредитованих лабораторіях.

ДП "Чернігівстандартметрологія" здійснює перевірки ТОВ "Менський сир" з 1995 року у сфері сертифікації твердих сирів, сирів звичайних, сироватки і масла.

Як повідомляв УНІАН, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників. За його словами, під час перевірок, проведених у 62 суб'єктах Росії, було відібрано 178 зразків українських сирів, із них 38 не відповідали встановленим нормативам за жирокислотним складом.