170 ОСББ і ЖБК Києва просять про зустріч з Поповим

170 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) просять голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА про зустріч для розв’язання першочергових проблем, які стримують їх розвиток.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління громадської організації «Асоціація «Територіальна громада» Сергій ДЄДОВ.

Він акцентував увагу на трьох блоках проблем ОСББ і ЖБК: земельному питанні, нерівноправності договорів з природними монополістами і затягуванні затвердження тарифів ОСББ на утримання будинків і прибудинкових територій.

За даними асоціації «Територіальна громада», із 1600 київських ОСББ і ЖБК лише 23 мають документ про право власності на прибудинкову територію. При цьому об'єднання змушені платити податок на землю, яка їм фактично не належить, і за свої кошти проводити прибирання прибудинкової території.

Присутня на прес-конференції голова правління ОСББ «Темп-13» Євгенія БЄЛОГОРОДСЬКА повідомила, що з 2007 року об'єднання не може оформити у власність прибудинкову територію, а КМДА пропонує лише короткострокову оренду плями забудови під будинком. Разом з тим, ОСББ змушене за свої кошти прибирати вулицю, яка проходить повз будинок.

ОСББ пропонують розробити спрощений порядок оформлення документів на прибудинкові території, визначити єдину головну організацію для проектування землевідведень для ОСББ і ЖБК, ввести пільгу на оплату земельного податку для ОСББ і ЖБК.

С.ДЄДОВ також відзначив, що «Київенерго» і «Київводоканал» нав'язують ОСББ і ЖБК укладення нерівноправних договорів, згідно з якими вони як виробники уникають відповідальності перед споживачами за неякісно надані послуги.

Для розв’язання цієї проблеми представники ОСББ і ЖБК пропонують КМДА затвердити три типові договори — два з «Київенерго» на постачання тепла і електрику, і один з «Київводоканалом» - на постачання води і водовідведення, визнавши даних монополістів виконавцями послуг.

При цьому пропонується передбачити можливість укладення договорів з монополістами як з ОСББ (як колективним споживачем послуг), так і з кожним мешканцем будинку безпосередньо.

С.ДЄДОВ пояснив, що відсутність такого вибору призводить до того, що всі борги власників квартир за комунальні послуги лягають на ЖБК і ОСББ. До того ж «Київенерго» і «Київводоканал» виставляє ОСББ як юридичним особам пені і штрафи, що призводить до банкрутства об'єднань.

Окрім того, представники ОСББ і ЖБК вважають, що процедуру затвердження тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій ОСББ у разі зміни тарифів на послуги природними монополістами невиправдано затягнуто. Вони вважають, що необхідно встановити чіткий термін розгляду подань ОСББ і ЖБК в КМДА зі зміни тарифів (10, 20, 30 днів), після закінчення якої тарифи набувають чинності незалежно від їх подальшого затвердження. При цьому слід зобов'язати монополістів офіційно попереджувати ОСББ і ЖБК про зміни тарифів не менш ніж за 15-30 днів, вважають в об'єднаннях.

За словами голови правління ЖБК «Будматеріали-2» Валерія ОВЧИННИКОВА, в березні 2011 року ЖБК подало на затвердження КМДА змінені тарифи, які були затверджені 15 грудня 2011 року, але не набули чинності, оскільки юридична служба, яка повинна була їх зареєструвати, досі цього не зробила. За цей час ЖБК зазнав збитків у розмірі більш як 50 тисяч гривень, додав голова правління.

«Ми просимо керівництво, ПОПОВА, зустрітися з нами (орієнтовно 22 березня - УНІАН) і відповісти на ці три блоки питань», - сказав С.ДЄДОВ.