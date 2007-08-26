Тимошенко наполягає на схемі ”референдум - експерти - референдум”

В Україні зберігатиметься двовладдя, доки народ не ухвалить нову Конституцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в місті Ізмаїл Одеської області, де вона перебуває в рамках свого передвиборчого туру областями України.

За її словами, сьогодні в Україні не існує чіткої Конституції, а є лише розуміння, що потрібна нова Конституція.

«Головні питання, по яких політики не знайдуть порозуміння, - якою має бути країна: парламентською чи президентською республікою», - сказала вона.

Також вона наголосила, що нова Конституція нікому не потрібна, якщо і надалі зберігатиметься двовладдя в країні, і якщо судді обиратимуться владою, а не народом.

«Чесне правосуддя – це основа основ, щоб ми взагалі почали будувати ази нашої країни», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона розповіла про питання, які стосуються контролю за владою, спрощення проведення референдумів всіх рівнів для того, щоб народовладдя було реальним, а не формальним, як зараз.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що необхідно скасувати пільги і депутатську недоторканність. «Я б хотіла, щоб концепцію нашої Конституції зробив народ по 9 питанням на першому референдумі. Потім - щоб ми зробили конституційну асамблею, у яку увійдуть 103 науковці, які мають спеціальну освіту, які знають як будувати Конституцію, щоб ця асамблея на базі першого референдуму розробила текст Конституції, щоб політична сила, - а наша політична сила готова це зробити – поставила цю Конституцію на всенародний референдум», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «якщо ми не пройдемо цей алгоритм, то у нас буде безконтрольна влада, двовладдя і відсутність правосуддя».

Крім того, лідер БЮТ закликала всі політичні сили відмовитися від участі у позачерговій сесії Верховної Ради V скликання, проведення якої ініціює голова ВР Олександр МОРОЗ.

«Всі політичні сили мають зробити заяву проти цієї сесії, заяву про те, що не будуть брати в ній участь», - наголосила вона.