Три шляхи підвищення рівня життя від Юлії Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО хоче створити у майбутньому парламенті самодостатню політичну силу, щоб по-справжньому змінити країну.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це вона заявила на мітингу в Ізмаїлі Одеської області.

«Я б хотіла, щоб нашій політичній команді вдалося створити силу, яка б в парламенті була самодостатньою для того, щоб по-справжньому змінити країну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона зазначила, що повинна відбуватися приватизація тільки тих підприємств, які не впливають на стратегічні основи та не зачіпають інтереси країни. «Всі наші монополії і державні корпорації мають залишатися державними», - сказала вона.

На думку лідера БЮТ, крім підвищення заробітної плати, є три шляхи підвищення рівня життя людей.

Перший шлях, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, прибуток підприємств повинен належати не тільки капіталу, а і людям, які там працюють.

Другий шлях: ухвалення закону, що зобов’язує підприємства на дрібні акції виплачувати щоквартально повний обсяг прибутку, який припадає на цей відсоток.

Третій крок, на думку лідера БЮТ, можливість на заробітну плату купувати цінні папери під державні гарантії, а також законодавче забезпечення виплат дивідендів на ці папери.

Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що якщо прибрати «зрівнялівку в зарплатах та пенсіях», знизити податки і дати людям чесно платити податки, то бюджет України може бути в 10 разів більшим, ніж є.