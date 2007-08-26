До гасіння пожежі в Алупкінському лісництві буде залучено спецавіацію

До гасіння пожежі в Алупкінському лісництві буде залучено протипожежну авіацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АР Крим, в цей час на аеродром Бельбек біля Ялти очікується приземлення літака Ан-32 протипожежної авіації Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, екіпаж якого візьме участь в гасінні загоряння лісу в Алупкінському лісництві. У боротьбі з вогнем разом з екіпажем Ан-32 візьмуть участь також пілоти гелікоптера, на якому встановлено устаткування для відбору води з моря і виливання її на масиви вогню. Згідно з командою міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, завтра зранку до них підключаються ще 2 вертольоти з аналогічним устаткуванням.

«Пожежа тут найвищої складності, на локалізацію її вогнищ задіяно велика кількість людей і техніка, проте це дає тільки обмежені результати, бо єдиним ефективним засобом боротьби з такими пожежами в таких недоступних місцях може бути тільки протипожежна авіація», - пояснив Н.ШУФРИЧ.

В даний час на місці пожежі знаходяться голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРІЦЕНКО, голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, Н.ШУФРИЧ, голова Ялтинської міськради Сергій БРАЙКО, які керують роботою штабів по боротьбі з вогнем. Площа пожежі в Алупкінському лісництві сьогодні вдень становила вже 70 гектарів, проте підрозділам по боротьбі з вогнем вдалося зупинити розширення площі пожежі і локалізувати її. Засобами наземної техніки за сьогодні площа пожежі була зменшена до 50 гектарів. Зараз в роботах з гасіння загорянь беруть участь близько 1000 осіб і більш як 80 одиниць наземної техніки.

За даними Головного управління МНС в АРК, в день виникнення пожежі в Алупкінському лісництві - 24 серпня - пожежний-рятувальні підрозділи здійснили 22 виїзди на гасіння пожеж в Криму, з них тільки 17 виїздів на ліквідацію загорянь трави в степових масивах лісу в гірських районах півострова. Стала суха погода і безпечність туристів стали постійною причиною численних пожеж.

Штаб по боротьбі з пожежею в Алупкінськом лісництві спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що вогнем охоплені мало не вулиці міста Алупка. Штаб повідомляє, що горять труднодоступні масиви лісу в гірському районі 12 кварталу Алупкінського лісництва, але в самій Алупці та її околицях загорянь немає. Пожежа не несе безпосередньої загрози населеним пунктам і житлу людей. Жертв, окрім тих, про які повідомлялося раніше, немає.