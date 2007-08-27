Московський авіакосмічний салон закінчив свою роботу (підсумки)

Закінчив свою роботу Московський авіакосмічний салон.

Сумарний обсяг угод, укладених на МАКС-2007 у підмосковному Жуковському, перевищив 3 мільярди доларів. Такими є попередні підсумки, оприлюднені організаторами.

Російська Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) уклала контрактів на суму близько 1,5 мільярдів доларів, "Ільюшин Фінанс Ко" - приблизно на 650 мільйонів доларів, "Рособоронекспорт" - приблизно на 330 мільйонів. Загальна сума контрактів з військово-технічної співпраці (постачання запчастин, обслуговування поставленої військової техніки тощо) перевищила 400 мільйонів доларів.

У роботі авіасалона взяли участь 787 підприємств з 39 країн (540 підприємств - російські).

На прес-конференції за підсумками МАКСа генеральний директор ВАТ "Авіасалон" Дмитро Шулепов зазначив, що на авіасалоні побували п`ять міністрів оборони, вісім заступників міністрів, десять головнокомандуючих військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони з різних країн.

Всього ж авіасалон відвідали, за даними організаторів, більше півмільйона людей, зокрема 155 тисяч фахівців. На МАКСі були акредитовано близько 4 тисяч журналістів з понад тисячі видань і телеканалів.

На статичній стоянці було продемонстровано приблизно 260 літальних апаратів, а в польотній програмі було представлено 35 видів і типів літальних апаратів. Всього було проведено близько 200 польотів.

Лента.ру