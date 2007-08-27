Розпочинається фестиваль продюсерського кіно в Ялті

У рамках фестивалю продюсерського кіно України і Росії «Кіно-Ялта», який пройде в Ялті (Крим) на початку вересня, буде влаштовано показ фільму «Король Парижа», знятого в 1917 році в кіноательє відомого кінопродюсера ХХ століття Олександра Ханжонкова.

Як повідомила УНІАН керівник прес-центру фестивалю «Кіно-Ялта» Ольга ВОЛОДЧЕНКО, цього року виповнюється 130 років з дня народження О.Ханжонкова – засновника вітчизняного кінематографа. 90 років тому, в 1917 році О.Ханжонков відкрив в Ялті кіноательє, на базі якого в радянські часи була створена Ялтинська кіностудія.

Фільм буде продемонстровано 5 вересня на Набережній Ялти на відкритому показі у супроводі симфонічного оркестру. «Це подарунок фестивалю кримчанам, гостям Криму і Ялтинській кіностудії, яка дбайливо шанує традиції свого засновника», - зазначила О.ВОЛОДЧЕНКО.

За її інформацією, в рамках фестивалю «Кіно-Ялта» буде показано 8 конкурсних картин і 7 позаконкурсних. Конкурсні картини демонструватимуться в кінозалах кінотеатру «Спартак» і Кінопалаці. Позаконкурсні фільми можна буде подивитися на Набережній Ялти на відкритому показі. За традицією фільми представлятимуть їх творці: продюсери, режисери і актори.

Від України в конкурсі візьмуть участь такі картини як: "Два в одному" Кіри МУРАТОВОЇ, «Аврора, або що снилося Сплячій красуні» Оксани БАЙРАК, «Інді» Олександра КІРІЄНКА і фільм «Біля річки» Єви НЕЙМАН.

Від Росії за призи фестивалю змагатимуться фільми «Вороги» Марії МОЖАР, «Натурниця» Тетяни ВОРОНЕЦЬКОЇ, «Нічого особистого» Лариси САДИЛОВОЇ і «Російська гра» Павла ЧУХРАЯ.

Позаконкурсна програма буде представлена фільмами «Король Парижа» Євген Бауера і Ольги Рахманової, «Варварчине весілля» (Росія), режисер Світлана ШИМАНЮК, «Блюз осіннього листя» (Росія), режисер Олександр МИХАЙЛОВ, «Танкер «Танго» (Росія), режисер Бахтійор ХУДОЙНАЗАРОВ, «Сорок» (Росія), режисер Олександр ГАЛІБІН, короткометражною програмою українських режисерів «Future Shorts. Made in Ukraine» і фільмом «Кур`єр» з серіалу «Набережна Ялти», режисер Дмитро ТАРАН.