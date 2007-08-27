Кириленко про кризи, катастрофи і другий прихід Януковича

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що члени уряду повним ходом здійснюють робочі поїздки у виборчих цілях.

Як повідомили у прес-службі блоку НУ-НС, про це В.КИРИЛЕНКО заявив на прес-конференції в Красилові Хмельницької області.

“Уряд не зробив жодних висновків із криз та катастроф, що мають місце в країні чи не кожен день”, - сказав він.

“Експерименти уряду на ринку зерна призвели до подорожчання хліба в більшості областей України. Ми маємо кризу на ринку пального. У той час, коли Президент змушений особисто очолити гасіння пожежі у Херсонській області, урядовці повним ходом здійснюють робочі поїздки у виборчих цілях, використовуючи при цьому державний бюджет”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

“В уряді ЯНУКОВИЧА діє кругова порука, - підкреслив він. - ЯНУКОВИЧ лише гримає кулаками по столу. Жоден міністр, відповідальний за виникнення криз та подолання наслідків катастроф, не відправлений у відставку”.

“Другий прихід ЯНУКОВИЧА до влади повністю розвіяв міф про його професійність та рішучість”, - переконаний В.КИРИЛЕНКО.