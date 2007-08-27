У Криму на території Алупкінського лісництва горить близько 70 га лісу

У Криму станом на 7 годину ранку понеділка на території Алупкінського лісництва окремими осередками пожежі охоплено до 70 га лісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 645 чоловік та 73 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 421 чол. особового складу та 42 од. техніки, від лісгоспу 147 осіб та 10 од. техніки, від Міноборони 60 чол. особового складу та 8 од. техніки, від комунальних служб м. Ялта 11 осіб та 11 од. техніки, від МОЗ 6 чол. та 2 од. техніки. Також до гасіння пожежі залучено 3 вертольоти Мі-8 (2 вертольоти від МНС, 1 - від АНТК ім. Антонова) та пожежний літак Ан-32П від АНТК ім. Антонова.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня сталося загоряння на території Алупкінського лісництва Ялтинського заповідника.

Як з`ясувалося, винний у виникненні пожежі – турист з Харкова, що заблукав у лісі і розпалив вогнище, щоб привернути до себе увагу. Він вже затриманий органами міліції. Ведеться слідство.

У гасінні пожежі, що охопила більш як 50 га, беруть участь понад 800 осіб, в Криму знаходиться керівник МНС Нестор ШУФРІЧ.

На місці пожежі були виявлені тіла лісника і його дружини. Під час гасіння пожежі травмовано також двох співробітників МНС.

Комісія з надзвичайних ситуацій Радміну АРК клопотала про виділення з резервного фонду уряду 250 тис. грн.

26 серпня у підніжжя скелі працівниками лісництва було знайдено 2 загиблих особи (лісника та його дружину), які за попередніми даними отруїлися продуктами горіння.