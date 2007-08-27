Wiener Staedtische претендує ще на дві українські страхові компанії

Австрійська страхова група Wiener Staedtische Versicherung AG (WSV) заявила про намір придбати в Україні ще дві середні страхові компанії (СК) на додачу до страхових активів, що вже були у них, — компаній "Юпітер", "Глобус" і "Княжачи".

Учасники ринку пов`язують це рішення з недостатньо швидким розвитком українських "дочок" WSV, хоча не виключають, що нові СК придбають для подальшого перепродажу, пише Комерсант-Україна.

Wiener Staedtische Versicherung AG — найбільша австрійська страхова група в Центральній і Східній Європі, заснована в 1824 році. За підсумками 2006 року об`єм страхових зборів групи склав ?5,881 млрд., прибуток — ?1,046 млрд. У п`ятницю капіталізація компанії на Віденській фондовій біржі склала ?5,355 млрд. Група представлена в 17 країнах.