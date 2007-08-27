Голлівудська зірка Оуен Уїлсон порізав собі вени (фото)

Голлівудська зірка Оуен Уїлсон був терміново доставлений в лікарню Санта-Моніки. Актор перерізав собі вени і прийняв велику кількість пігулок, повідомляють таблоїди National Enquirer і Star Magazine. Видання стверджують, що Уїлсона знайшов один з членів його сім`ї і викликав "швидку допомогу".

У поліції повідомили, що дзвінок з дому зірки фільмів "Старські і Хатч" і "Непрохані гості" надійшов у неділю вдень. Свідки стверджують, що бачили порізи на зап`ястях актора, повідомляє News.com.au.

Головний редактор National Enquirer Девід Перел повідомив сайту PerezHilton.com: "Оуена Уїлсона перевезли з лікарні St. John в інший госпіталь Лос-Анджелеса. Його брати Ендрю і Люк знаходяться разом з ним. Ендрю знайшов його під час спроби самогубства і викликав "швидку".

"Обидва зап`ястя Оуена були злегка порізані. Крім того, у нього було передозування лікарськими препаратами. Поряд з Оуеном лежала майже порожня коробка з-під пігулок. Він знаходився в своєму будинку в Санта-Моніці", - додав Перел.

В даний момент Уїлсон знаходиться під постійним наглядом лікарів. Його стан медики охарактеризували як стабільний.

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