Суд задовольнив позов Володимира Щербаня

Зарічний райсуд міста Суми задовольнив позов екс-губернатора Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ проти Державної податкової інспекції.

Як повідомив “5 каналу” адвокат В.ЩЕРБАНЯ, суд визнав недійсним повідомлення податкової, що екс-губернатор Сумщини у 2003 році не сплатив прибуткового податку на суму майже 700 тисяч гривень.

Минулого року податкова міліція Сумської області порушила проти В.ЩЕРБАНЯ кримінальну справу за фактом несплати податків. Водночас, як повідомила “5 каналу” прес-служба Генеральної прокуратури, кримінальні справи щодо В.ЩЕРБАНЯ, які перебувають у провадженні Генпрокуратури України, продовжують розслідуватися, а на рішення Зарічного суду буде подано апеляцію.

Довідка УНІАН. В.ЩЕРБАНЬ зараз перебуває в Маямі в Сполучених Штатах Америки, куди він звернувся з проханням про надання йому політичного притулку.

Його затримали в США 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.