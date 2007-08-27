В авіакатастрофі в Конго загинуло двоє українців і один росіянин

Під час аварії вантажного літака в Демократичній Республіці Конго в неділю загинув росіянин і двоє громадян України.

Як передає РІА “Новости”, про це телефоном повідомив завідуючий консульським відділом посольства РФ у цій країні Олександр ТУРЧИНОВИЧ.

"За інформацією, одержаною із різних джерел, загинули троє членів екіпажу. Серед них росіянин бортмеханік Валерій Рижанков і двоє громадян України, зокрема командир екіпажу", - сказав співрозмовник агентства.

За словами О.ТУРЧИНОВИЧА, особи загиблих громадян України наразі встановлюються.

За словами дипломата, літак місцевої авіакомпанії GLBC Ан-32 здійснював вантажний рейс Конголо - Гома.

"На 12-й хвилині польоту з міста Конголо у літака відмовив один із двох двигунів, і командир екіпажу прийняв рішення про повернення в аеропорт. При заході на посадку в умовах сильного попутного вітру й обмеженої видимості перевантажений літак зачепив крону дерев і впав", - сказав О.ТУРЧИНОВИЧ.

Дипломат повідомив, що посольство перебуває в постійному контакті з місцевою владою й службою цивільної авіації, а також із представництвом ООН у ДРК. "Ми відстежуємо інформацію, що надходить, і в міру необхідності готові здійснювати відповідні кроки", - сказав співрозмовник агентства.

Експерти авіакомпанії, за словами О.ТУРЧИНОВИЧА, також беруть участь у розслідуванні причин аварії. "Зараз із Гоми на місце події вилетів літак із експертами авіакомпанії. Літак має прибути (до місця падіння Ан-32) сьогодні ввечері", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня внаслідок авіакатастрофи загинуло 13 осіб.