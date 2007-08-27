Шуфрич відмовився від допомоги Росії

Українські рятувальники відмовилися від допомоги російських колег у ліквідації пожежі на території Алупкінського лісництва Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, про це заявив сьогодні міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, який перебуває на місці пожежі на території 12 кварталу Алупкінського лісництва. «Наші колеги з МНС Росії, дізнавшись про пожежу, відразу запропонували свою допомогу й підтримку у вигляді декількох вертольотів К-32, що дислокуються в Анапі. Але, на щастя, поки ми справляємося власними силами, й така кількість авіатехніки буде тут недоречною. Подякувавши нашим колегам, від допомоги ми відмовилися, на що росіяни відповіли, що готові прийти нам на допомогу будь-якої хвилини», - сказав міністр.

За його словами, зараз українські рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше справитися з пожежею. «Як ви бачите, в гасінні дуже допомагають вертольоти й літак, спостерігається висока злагодженість у роботі», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

На запитання, як він оцінює роботу з ліквідації пожежі, міністр відповів, що всі служби, задіяні в гасінні, працюють чітко й злагоджено. "Коли б не складні рельєфні умови і поривчастий вітер, із даною пожежею на такій площі ми б давно вже справилися, - підкреслив керівник МНС України. - Площа в 70 га порівняно з площею пожежі в Херсонській області - не така й велика. Що стосується наших рятувальників, то тут я можу з упевненістю сказати, ми за оперативністю й професіоналізмом ні в чому не поступаємося західним колегам".

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня сталося загоряння на території Алупкінського лісництва Ялтинського заповідника.

Як з`ясувалося, винен у виникненні пожежі – 29-річний турист із Харкова, який зайшов у ліс і розвів багаття, щоб привернути до себе увагу. Його вже затримано органами міліції. Ведеться слідство.

На місці пожежі було виявлено тіла лісника та його дружини. Під час гасіння пожежі травмовано також двох співробітників МНС.

У гасінні задіяно близько 1000 осіб і більше 80 одиниць техніки, загальна площа пожежі перевищила 70 га. 27 серпня з 6 годин ранку працюють 3 пожежних вертольоти Мі-8 із водозливним пристроєм і літак протипожежної авіації МНС України.

26 серпня Н.ШУФРИЧ прибув до Криму з Херсона, щоб особисто керувати гасінням пожежі.

За словами фахівців МНС, це перша подібних масштабів пожежа, що сталася за останні 10 років.