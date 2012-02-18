В Азарова запевняють, що до кінця лютого ціни на пальне втримають

Учасники експертно-аналітичної групи на засіданні 17 лютого підтримали пропозицію міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО про дотримання раніше встановленого цінового коридору на бензин і дизельне пальне до кінця лютого поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

Під час засідання, на якому розглядалася цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, Ю.БОЙКО наголосив, що «найголовніше для ринку - це стабільність».

Трейдери нафтопродуктів запевнили, що існуючі на сьогодні запаси пального в Україні дозволяють з оптимізмом говорити про забезпечення в повному обсязі потреб споживачів у піковий весняний період споживання, зокрема під час посівної кампанії, а можливе спекулятивне зростання вартості пального на окремих АЗС відстежуватиметься секретаріатом Експертно-аналітичної групи і відповідними контролюючими органами.

Учасники засідання зазначили, що не бачать підстав говорити про різке подорожчання вартості пального на українських АЗС найближчим часом, а заяви окремих експертів про нібито можливе підвищення цін на нафтопродукти - не відповідають дійсності, і лише штучно нагнітають напруженість в інформаційному полі.

Наступне засідання експертно-аналітичної групи заплановане на кінець лютого.