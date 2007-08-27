Янукович: уряд шукає шляхів зменшення енергетичної залежності України

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Міністерство палива та енергетики та Міністерство закордонних справ координувати зусилля на зовнішніх ринках для зменшення енергозалежності України та диверсифікації джерел енергопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання 8-ї наради з керівниками закордонних дипломатичних представництв України.

“Українська дипломатія має активно відслідковувати усі зміни у сфері транспортування та видобутку енергоносіїв та виходити з пропозиціями щодо забезпечення життєво-важливих українських інтересів. Тільки спільна робота, скоординована робота Мінпаливенерго та МЗС може забезпечити позитивні результати уже найближчим часом”, - сказав прем’єр.

Він зазначив, що уряд шукає шляхи зменшення енергетичної залежності України через диверсифікацію джерел енергопостачання, залучення іноземного досвіду та технологічної бази у галузі енергозбереження.

“В умовах нестабільності на світових енергетичних ринках та можливості подальших змін умов постачання енергоносіїв Україна має бути готова міцно закріпитися у природній для неї ролі транзитера”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що це вимагає від зовнішньополітичної служби належного реагування для залучення інвестицій у розвиток вітчизняного ПЕК та з метою розширення участі України в міжнародних енергетичних проектах, які б гарантували диверсифікацію джерел енергопостачання.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, шляхом постачання каспійської нафти до країн-членів ЄС має стати Євразійський нафтотранспортний коридор.

“Реалізацію цього проекту наші диппредставництва мають розглядати як завдання першочергового забезпечення. Це особливо стосується торговельно-економічних місій у країнах ЄС, у Польщі, Казахстані, Азербайджані, Грузії і Росії”, - наголосив прем’єр.

За його словами, перспективним напрямком диверсифікації джерел енергопостачання є входження до нафтовидобувного сектора інших країн через механізм концесії та співробітництва на умовах угод про розподіл продукції.

“З цього випливає необхідність посилення цієї роботи. Значного посилення. З Росією, державами Центральної та Середньої Азії, з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Лівією й іншими країнами. Слід взяти на особливий контроль реалізацію вже досягнутих домовленостей щодо видобутку вуглеводнів у Єгипті, Об’єднаних Арабських Еміратах і Лівії. Це конкретно”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також зазначив, що вважає за необхідне, щоб торговельно-економічні місії у складі Посольств України за кордоном здійснювали моніторинг ситуації на енергетичних ринках країн перебування, змін у законодавстві, що стосуються питань умов проведення тендерів, і вчасно інформували про це Мінпаливенерго.